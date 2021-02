Gattuso alla Rai: “Bene in difesa ma in attacco potevamo fare di più. Non siamo i favoriti”

L’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport.

“Non siamo i favoriti. Non con l’Atalanta che è una squadra tosta che abbina fisicità con grande capacità tecnica. Bisogna fare delle scelte anche per la condizione dei calciatori e bisogna stare più attenti. Buona partita del punto di vista difensivo ma potevamo fare meglio in fase offensiva. Avanti siamo corti al momento ma Osimhen e Petagna mi sono piaciuti.

In questo momento servono calciatori freschi e Zielinski e Elmas dovevano riposare e senza loro è difficile fare un centrocampo a 3. Perché Demme, Bakayoko e Lobotka non possono fare le mezze ali.

De Laurentiis? La messa si fa una volta al giorno, la mia già l’ho fatta. Parliamo di calcio.

Modulo nuovo? Dipende dai calciatori, in questo momento giocando ogni tre giorni è difficile dirlo. Bisogna valutare la condizione dei calciatori. Questo modulo ci dà qualcosa dal punto di vista difensivo ma ci toglie qualcosa dal punto di vista offensivo.

Penso che nel primo tempo abbiamo sbagliato 4 o 5 scivolamenti. Lì abbiamo sbagliato, quando abbiamo preso due imbucate. Nel secondo tempo molto meglio. In fase di possesso se i quinti non sono di supporto diventa difficile creare gioco.

Secondo me abbiamo fatto bene perché Lorenzo si è fatto trovare bene. Secondo me abbiamo pagato un po’ di fisicità. Lozano e Politano dovevano stare più vicini e giocare con Insigne. A volte ci siamo riusciti a volte no. Petagna? Si gioca ogni 3 giorni, se si fa male lui chi gioca?

Insigne? Ha preso una botta al polpaccio che gli dà fastidio, domani valutiamo. Mertens invece è in Belgio a fare le terapie e non è ancora al 100% e credo ci vorrà ancora un po’ di tempo. Fabian è ancora positivo e se non sbaglio domani è il 21esimo giorno e se l’Asl darà il permesso tornerà ad allenarsi.”

