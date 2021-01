Gattuso alla Rai: “Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, ora bisogna rialzare la testa”

L’allenatore del Napoli Rino Gattuso ai microfoni della Rai ha commentato la finale di Supercoppa giocata contro la Juventus.

“Ringrazio i miei giocatori per la partita, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. I rigore si possono sbagliare, adesso bisogna alzare la testa e andare avanti. Quando si perde non perde solo uno ma si perde tutti insieme.

Penso che a livello tattico le due squadre si sono rispettate. La Juventus ha creato poco, noi abbiamo avuto la prima palla gol. Loro provavano delle verticalizzazioni sulle due punte ma ci hanno trovato sempre coperti. E’ stata una partita vinta su episodi.

Sette mesi fa la partita su per giù è stata uguale. Anzi abbiamo sofferto più sette mesi fa che oggi. Siamo stati un po’ sfortunati sul primo gol, potevamo fare di più. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare e non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Poi è una finale ci sta perderla soprattutto contro una squadra come la Juventus che vince trofei da anni.

Oggi era difficile giocare su questo campo anche a livello tecnico. Non è una scusa ma anche loro hanno cambiato qualcosa perché non potevamo palleggiare come volevamo.”

