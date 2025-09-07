Gattuso alla vigilia della partita contro Israele: Certezze, rispetto e dolore

Il CT Gattuso ha parlato a Sky alla vigilia della partita contro Israele

Non sarà come contro l’Estonia

“Sono due squadre diverse, l’Estonia è molto fisica, loro sono di qualità, di transizione. C’è un dato: nelle ultime sette hanno fatto sei vittorie e un ko, e con la Norvegia non meritavano di perdere. Hanno questa dote, ti possono far male in transizione.

Non sarà facile e serve portare rispetto”.

Cambierà qualcosa?

“Vedremo domani, ripartendo dalle nostre certezze, dall’intensità, dal voler fare la partita, dal giocare nella loro metà campo, ma facciamo attenzione in transizione. La chiave sarà questa”.

Domani coi due attaccanti?

“Vedremo anche su questa cosa”.

È una partita particolare, qual è il suo pensiero?

“Lo stesso espresso in questi giorni. Penso di aver detto una cosa importante: mi spiace averli beccati nel nostro girone perché sono una squadra che gioca bene e che ci può mettere in difficoltà.

Il resto lo sappiamo tutti: fa male vedere quello che sta succedendo, persone e bambini che lasciano la vita, più di questo non voglio dire.

Siamo qui per fare la partita e rispettare il nostro lavoro. C’è tanto rispetto e c’è tanto dolore”.

