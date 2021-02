Gattuso ancora bocciato dai quotidiani: “Primo tempo regalato”

Il mister Gattuso non ha ricevuto buoni voti nelle pagelle dei quotidiani in edicola oggi dopo la sconfitta del suo Napoli contro l’Atalanta.

Gazzetta e Corriere dello Sport gli hanno dato un 5,5 per la partita di ieri. Entrambi i quotidiani sottolineano il fatto che il primo tempo del Napoli è stato vuoto, mentre nel secondo si è vista di più la squadra. La rosea, in particolare, sottolinea che il gol non segnato da Osimhen è un “rimpianto debole”.

Per il Corriere della Sera il voto è 5 per Gattuso, mentre il nostro Mauro Guerrera (voto 4) ha scritto così:

“Ha pensato di mettere in campo la formazione migliore con i calciatori a disposizione, ma perché insistere con Hysaj in un ruolo non suo considerando la difesa già in emergenza? Primo tempo approcciato male, giocato e gestito peggio. Gioco latitante e squadra slegata e con reparti distanti.

Chi si aspettava un GRUPPO UNITO con calciatori pronti ad aiutarsi per superare l’emergenza e superare questo momento difficile, è rimasto decisamente deluso. Anche dal punto di vista atletico la squadra è sembrata avere un gap importante con l’Atalanta. Meglio nel secondo tempo con l’ingresso di Politano ma fino al gol della speranza di Lozano, poi la squadra si è di nuovo eclissata.”

