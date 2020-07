Gattuso avvisa la squadra: “Se andiamo così facciamo il solletico al Barcellona”

Rino Gattuso ha voluto avvisare la sua squadra in vista del match contro il Barcellona di Champion’s League, in programma l’8 agosto.

Il mister lo ha fatto sia nel post-partita che in conferenza stampa. Due messaggi che sono molto eloquenti; nel post-partita Gattuso ha parlato così:

“Barcellona? Se siamo questi faremo fatica. Noi dobbiamo essere bravi a ritrovare l’entusiasmo, la voglia di saper soffrire e non abbattersi alla prima difficoltà. Ultimamente le nostre prestazioni dicono questo, dobbiamo darci una svegliata. Sennò non basta per andare a Barcellona e fare una buona prestazione.”

Poi nel post-partita è stato ancora più netto:

“Abbiamo fatto poco, in questo momento dobbiamo pensare che se continuiamo così andiamo a fare il solletico al Barcellona.”

Infine, il mister ha voluto anche avvisare sulla partita di sabato contro il Sassuolo di De Zerbi; per lui sarà una partita importante che avvicinerà il Napoli alla sfida contro il Barça, dato che le due squadre (Sassuolo e Barça) si somigliano. Un avviso alla squadra molto eloquente, quello di Gattuso, in vista dell’importante sfida di Champion’s League.

