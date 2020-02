Gattuso: “Barcellona in crisi? Vi rispondo in calabrese….”

Nella conferenza stampa odierna, Gennaro Gattuso ha risposto anche ad alcune domande sulla gara d’andata degli ottavi di Champions League con il Barcellona.

In particolare, al tecnico del Napoli è stato chiesto se reputa il Barcellona in crisi, visto il recente momento di forma non brillantissimo; Gattuso, con la sua consueta ironia, ha scelto di rispondere in calabrese: “Mi parlate di Barcellona in difficoltà, ma se loro sono in difficoltà nuje simm muru e muru co’ spitale”. Letteralmente, se loro sono in difficoltà, allora noi dobbiamo ricoverarci.

