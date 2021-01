Il mister Gattuso non è promosso nelle pagelle dei quotidiani oggi in edicola, dopo la sconfitta del suo Napoli contro lo Spezia di ieri.

Per la Gazzetta dello Sport ed il Corriere dello Sport il voto è uguale: 5,5. Mentre la rosea sottolinea che la squadra non ha equilibrio e che il veleno non c’è, il Corriere rimarca le sconfitte in campionato: 5, troppe.

Infine, per il Corriere della Sera è da 5.

