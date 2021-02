Gattuso bocciato in parte dai quotidiani: “Rinuncia al gioco ed il Napoli crea pochissimo”

Rino Gattuso riceve una bocciatura da parte dei quotidiani dopo il cambio modulo di ieri sera nella sfida contro l’Atalanta di Gasperini.

Per la Gazzetta dello Sport Gattuso è da 5,5 in pagella: “Ha voluto prediligere le ripartenze, rinunciando al gioco. Le parate di Ospina l’hanno, in parte, salvato.” Stesso voto per il Corriere dello Sport, che ne parla così nella pagella: “Decide di giocare dietro, di aspettare tanto, a volte troppo. In questo modo il Napoli crea pochissimo e rischia abbastanza. Anche per quanto espresso in campo lo 0-0 è un buon risultato in vista del ritorno.”

Infine, per il Corriere della Sera è da 6 il tecnico del Napoli: “L’esperimento è buono a metà, serve soprattutto a non prendere gol. Serve qualcosa in più per difendere il titolo.” Il nostro Mauro Guerrera, nelle pagelle di 100×100 Napoli, ha dato un 4 in pagella all’allenatore, motivando così la scelta:

“Ha scelto la difesa con tre centrali e i due esterni che si abbassavano in fase di non possesso. La conseguenza è il baricentro troppo basso e una squadra rinunciataria con un deserto tra la linea difensiva a otto e i due attaccanti abbandonati al loro destino. Enormi difficoltà ad uscire con la manovra dal basso e a superare il pressing avversario al punto che per superare la metà campo si è scelta la soluzione della palla lunga e pedalare. Soprattutto la squadra è sembrata confusa e non sempre lucida sul da farsi.”

