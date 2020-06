Gattuso in conferenza: “Dobbiamo continuare su questa strada e dare continuità”

Il mister Gattuso ha tenuto la classica conferenza stampa post-partita, dove ha commentato la vittoria del Napoli e delle prestazioni di alcuni giocatori.

A seguire la conferenza del mister:

“Non possiamo rilassarci, non dobbiamo nemmeno pensare alla Champions. Dobbiamo recuperare tanti punti ma lo dico che questa squadra, all’80%, sarà composta così. Dobbiamo trovare continuità di risultati e di mentalità. Io sono favorevole ai 5 cambi anche per il prossimo anno, quando hai una rosa da 23-26 giocatori dare la possibilità ad altri 5 giocatori riesci a lavorare meglio e non vedi tanti musi lunghi.

Le 5 sostituzioni danno una mano nella gestione dello spogliatoio. Io sono un allenatore giovane e sono 7 anni che faccio questo mestiere, in questo momento penso che devo superare ancora tante difficoltà.

Noi sapevamo che pochissime squadre sono venute a Verona ed hanno fatto la partita; tante volte li abbiamo fatti corriere e l’abbiamo preparata così la partita, li abbiamo fatti soffrire. Il Verona è una squadra che gioca in verticale e noi l’abbiamo preparata così. Ci deve dare la consapevolezza, questa vittoria, che dobbiamo continuare su questa strada e dare continuità.

Ora dobbiamo già pensare alla partita di domenica contro la Spal che non sarà facile, dobbiamo ragionare partita dopo partita. Ci serve per avere una nostra mentalità, la squadra sarà per la maggior parte questa e ci servirà anche per l’anno prossimo.”

Gattuso su Ghoulam, Politano e Allan

“Ghoulam è stato uno dei migliori difensori al mondo e ha avuto tanti problemi fisici in qust’ultimo periodo e si merita tutto quello che ha fatto oggi. Siamo in 26 e almeno 3 giocatori bisogna lasciarli in tribuna per forza anche se li voglio tutti a disposizione. Politano ha fatto una buona partita ma può fare di più, per Allan sono contento e negli anni ha perso un po’ il fatto di essere titolare ma bisogna fargli i complimenti per come si comporta.

Oggi avevo grande paura, sono stato calciatore e non avevo buone sensazioni. La squadra invece ha dimostrato grande maturità, anche se per svariati giorni hanno fatto le ore piccole, e sono contento del lavoro fatto.“

