Gattuso in conferenza: “Dobbiamo trovare lucidità e freschezza. Si giocherà contro la Juventus quando si dovrà giocare”

Il mister Gattuso è intervenuto in conferenza stampa per commentare la partita terminata poco fa. Con un occhio alla partita da recuperare contro la Juventus.

A seguire il suo intervento in conferenza stampa:

“Stiamo senza benzina, piatti e questi giorni di riposo ci aiuteranno. Con la Lazio c’è stata una prestazione sottotono come oggi; ci mancano giocatori importanti ma questa non è una scusa. Dobbiamo trovare lucidità e freschezza.

Llorente volevo metterlo già in campo contro la Lazio, Lozano ci ha dato una grossa mano e ha fatto di tutto per recuperare. Ci teniamo il pareggio contro il Torino e guardiamo avanti.

La Juventus? Eravamo pronti per partire ma non potevamo far deferire i dottori. Noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare e sapevamo di essere in buona fede. Giocheremo la partita contro la Juventus quando dovremo giocarla.

Questo è un campionato un po’ strano e lo dimostrano le squadre arrivate in Champions League facilmente. Dobbiamo giocare di partita in partita, parlavate voi di scudetto ma il nostro obiettivo è quello di arrivare tra le prime quattro.

Mercato? Se rimaniamo così sono contento, non sono dispiaciuto.“

Comments

comments