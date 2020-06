Gattuso continua a convincere tutti e si prende una pioggia di 7 nelle pagelle

Rino Gattuso, tecnico del Napoli, continua a convincere un po’ tutti con il suo Napoli, che comincia a venire fuori di partita in partita.

A certificare il tutto ci sono i 9 risultati utili raggiunti e le 5 vittorie di fila del Napoli; quest’ultima serie, in particolare, non accadeva da febbraio 2018. La squadra è tornata ad esprimere un buon calcio e questo lo si vede di partita in partita, con la gestione del gruppo come punto di forza.

Il tutto è premiato dai principali quotidiani sportivi nelle pagelle. Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport, infatti, gli hanno dato un bel 7 per la partita di ieri. Anche qui su 100×100 Napoli, nelle pagelle del nostro Mauro Guerrera, Gattuso si è meritato un 7 e la seguente valutazione:

“GATTUSO: 7 – Il Napoli si è fatto apprezzare per la fluidità della manovra gestita con la massima serenità e per la soddisfacente tenuta atletica. Approccio positivo alla partita, cosa non facile considerando che a questo campionato ha davvero poco da chiedere se non chiuderlo il più in alto possibile. Le note negative che vanno comunque sottolineate sono la distrazione difensiva in occasione del gol di Petagna e la mancanza di un pizzico di coraggio in più nella giocata finale.“

Comments

comments