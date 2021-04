Gattuso diventa un Serial Food-er in caso di sconfitta

La Gazzetta dello Sport rivela un retroscena simpatico che riguarda il mister Gattuso ed in particolare su come prende le sconfitte.

Da settimane c’è il silenzio stampa in casa Napoli, con la squadra che è tra le favorite per un posto Champions. Gattuso ha ritrovato la quadratura, con gli azzurri che ora giocano benissimo e si distendono, in campo, ancora meglio; in più ci sono l’alternanza Osimhen-Mertens che sta aiutando e la ritrovata condizione di Fabiàn e Zielinski.

L’aneddoto svelato dal quotidiano riguarda il mister in caso di una sconfitta della sua squadra. Gattuso ha svelato che quando succede si prepara un panino da solo in cucina e lo prende a morsi, come se fosse l’avversario che lo ha appena battuto; un modo da “Serial Food-er” per mandare giù una sconfitta.

