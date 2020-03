Gattuso e l’aiuto alla sua Calabria: donazione per l’acquisto dell’ambulanza. De Laurentiis aiuta Ascierto

Il tecnico del Napoli, Rino Gattuso, aiuta la sua Calabria in difficoltà per l’emergenza Coronavirus; De Laurentiis in soccorso del prof. Ascierto.

Rino Gattuso, infatti, ha donato i fondi necessari per l’acquisto di un’ambulanza rispondendo all’appello dei comuni di Corigliano e Rossano. In più il mister azzurro ha fatto una seconda donazione, quest’ultima utile per l’acquisto di tamponi. Lo stesso Cannavaro, come già riportato, ha donato 30 mila mascherine al Cotugno con la spedizione partita ieri da Pechino.

A parlarne è Il Mattino, che sottolinea anche l’aiuto di Aurelio De Laurentiis al professor Ascierto. Il patron azzurro si è messo in prima linea per aiutare nel momento del bisogno, finanziando l’acquisto di macchinari e l’aumento dei posti letto per la terapia intensiva e subintensiva. L’aiuto del Napoli permetterà di avere maschere, macchinari e tutto quello che serve per la ventilazione, conclude il quotidiano.

