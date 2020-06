Gattuso: “E’ stata dura, grazie a tutti. La squadra è convinta. Il gol? Non è colpa di Ospina”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni della Rai al termine della partita del San Paolo contro l’Inter.

“Voglio ringraziare tutto il mondo del calcio, persone che sono state vicine a me e alla mia famiglia. E’ stata dura. La dedico alla mia famiglia, a mia sorella. Eravamo molto legati a lei. Grazie a tutti.

Noi siamo una squadra che ha tantissima qualità. E’ normale che, e si vede ancora, dobbiamo ancora imparare a fare la pressione ultra offensiva. Lo step più importante è migliorare in questo aspetto. Sappiamo soffrire, anche se il primo gol l’abbiamo regalato. Abbiamo preso un gol da polli e non è colpa di Ospina, ma della prima linea difensiva. Siamo ripartiti bene, come ci eravamo fermati.

Noi abbiamo sbagliato tante volte nella linea, uscivamo da destra e dovevamo andare sempre a sinistra. L’abbiamo fatto spesso. Ma non l’abbiamo sviluppato in maniera corretta soprattutto nel primo tempo.

La squadra è convinta. Lavora bene durante la settimana. Sono ragazzi che stanno dando tutto. Il livello è molto alto, giocatori giovani e di qualità e se riusciamo a fare le due fasi come si deve possiamo toglierci tante soddisfazioni.

Rinnovo? Sapete come sono fatto, voglio vivere quello che sto facendo con grande tranquillità. Non penso ai soldi, ma a lavorare con persone che mi seguono e mi stimano. Ora ho una società che mi fa allenare giocatori molto forti e io voglio continuare. Poi magari mi si blocca la vena e sbrocco e vado via, i contratti contano fino a un certo punto.

E’ cambiato che ci siamo liberati un po’. Oggi non era facile dopo 95 giorni. E’ tutto strano quello che abbiamo fatto, con i tre gruppi di lavoro, in singoli, è successa la fine del mondo. Stare fermi a casa, poi i giocatori hanno le contratture. Siamo stati bravi, giocatori e staff a fare meno danni possibile, ma è successa una cosa difficile. Abbiamo perso migliaia di persone. E’ cambiato il mondo. Anche nel calcio con tutte le norme di sicurezza, non è bello. Ma massimo rispetto per tutti quelli che ci hanno lasciato, è stato devastante.

Insigne? Ho un feeling buono con tutti. Mi piace avere un rapporto buono con tutti i miei giocatori. Pane al pane, vino al vino. L’essere permalosi lo lasciamo da parte. Poter cambiare cinque giocatori, con la qualità che abbiamo, è importante perché abbiamo tanti giocatori buoni e a volte sono in difficoltà. Ho buoni rapporti con tutti, non solo con Insigne.

Come mi immagino la finale? Risponderò mercoledì prima della partita. Non lo so. Affrontiamo una squadra abituata a vincere, composta da grandi campioni. Ce la possiamo giocare ma loro sono tanti anni che sono protagonisti. Sappiamo che ci vorrà una grande partita”.

