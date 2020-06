Ieri sera, dopo la vittoria ai rigori, Gattuso ha tenuto un discorso ed una parte di esso si è potuta sentire grazie al silenzio che c’era nello stadio.

Di seguito le parole del mister alla squadra, raccolte da tuttonapoli:

“Avete dimostrato professionalità, personalità, senso di appartenenza. Qui c’è gente che è in scadenza di contratto, deve andar via, c’è gente che piange. Siete forti. Adesso non abbiamo più tensioni, pressioni, non ne abbiamo, e giochiamo tutti. Voglio vedere il veleno.”

