Gattuso-Giuntoli donano uno stipendio ai dipendenti in cassa integrazione

Il Corriere del Mezzogiorno riporta la decisione che il mister Gattuso ed il ds Giuntoli hanno fatto per i dipendenti in cassa integrazione.

Entrambi, di comune accordo, hanno deciso di donare uno stipendio (o comunque una parte) ai dipendenti del Napoli che sono in cassa integrazione. Una scelta fatta nel momento in cui hanno saputo che per i dipendenti ci sarebbe stata la cassa integrazione (una trentina tra amministrativi, addetti alla segreteria e magazzinieri).

Due buoni esempi di valore morale, chiude il quotidiano.

