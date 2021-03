Gattuso, il suo ex ds al Pisa: “L’idillio tra lui e il Napoli è finito già da tempo”

A Radio Crc, nel corso di ‘Arena Maradona’, è intervenuto Fabrizio Lucchesi, dirigente del Pisa ai tempi in cui Gattuso allenava i toscani.

“L’idillio tra il Napoli e Gattuso è finito tempo fa. A fine stagione ognuno prenderà la propria strada. Penso che la stagione del Napoli, finora, sia in linea con quella che è la competitività della rosa a disposizione di Gattuso: penso che gli azzurri possano oscillare tra quarto e quinto posto, non di più. Rino in discussione? Avevo capito che qualcosa non stesse andando per il verso giusto quando sentivo e leggevo dei ritardi della firma sul rinnovo. Quando le parti intendono andare avanti insieme, le clausole passano in secondo piano. Non è stato così tra il Napoli e Gattuso. Ecco perché dico che alla fine non c’è mai stato un rapporto così stretto come ci hanno raccontato in passato. A fine stagione è gusto che ognuno prenda le proprie scelte”.

Comments

comments