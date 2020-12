Gattuso in conferenza: “Deve rimanere la prestazione, sconfitta ingiusta”

L’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa dopo la gara con l’Inter.

“Deve rimanere la prestazione la sconfitta non ci stava. Rimane il rammarico ma abbiamo giocato contro una squadra che partiva candidata per lo Scudetto. Mertens dovrà essere valutato nei prossimi giorni ma sicuramente non ci sarà domenica con la Lazio.

Politano salta l’uomo con abilità e tecnica, Lozano invece lo salta con velocità. Sappiamo che in questo momento abbiamo tanti giocatori che sono in condizione e che meritano di giocare titolari.”

