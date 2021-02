Gattuso in conferenza: “Diamo meriti al Genoa, ma abbiamo fatto tutto noi”

L’allenatore del Napoli Rino Gattuso in conferenza stampa ha commentato la gara di campionato giocata contro il Genoa allo stadio Ferraris.

“Diamo anche meriti al Genoa ma noi ci siamo fatti gol da soli. Abbiamo fatto tutto noi: creato tanto e regalato due gol.

Ma non stiamo a recriminare: serve fare gol e buttare la palla dentro.

C’è poco tempo per allenarsi e quando non hai tempo per lavorare possono succedere certe cose come successo sul primo gol.

Atalanta? Non so se Manolas recupera, abbiamo due assenti per covid, speriamo che non ci sia focolaio. Recuperiamo Fabiàn ma non si allena da 24 giorni e come mezzali ho solo Elmas e Zielinski a disposizione.

In semifinale affrontiamo l’Atalanta che è una squadra forte e mercoledì vedremo come possiamo giocarcela”.

Comments

comments