Gattuso in conferenza: “Difficile andare avanti con così pochi giocatori. Il 2-1 sarebbe stato più giusto, paghiamo l’emergenza”

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha commentato, in conferenza stampa, la sconfitta ad opera del Granada, nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League.

“Fatica a verticalizzare? Se vuoi farlo devi anche attaccare la profondità, ma nel primo tempo l’unico che lo ha fatto è stato Insigne. Se non si attacca la profondità si fa fatica, Osimhen ci sta mancando proprio in questo tipo di lavoro. Nei primi 20 minuti del primo tempo loro hanno fatto bene, ma abbiamo preso gol su due cambi di gioco. Potevamo e dovevamo essere più precisi, abbiamo avuto le occasioni per riaprirla. In questo momento ci stanno mancando tanti giocatori. Voi mi parlate di qualificazione, ma dove si va con dieci giocatori contati? Non posso fare nemmeno cambi, bisogna sperare di recuperare gente, a mio parere è molto difficile andare avanti così.

Politano? Ha avuto un problema al costato nei giorni scorsi, a fine primo tempo non ce la faceva perchè aveva troppo dolore. Anche le sue condizioni sono da valutare, perchè faceva fatica a respirare. Avrà dei problemi, faceva fatica a respirare. Primo tiro in porta all’86’? Stiamo facendo fatica a trovare le combinazioni che possono mettere in difficoltà l’avversario. Siamo in emergenza e stiamo pagando tutto questo. Se il Granada ha vinto solo per le nostre assenze? No, il Granada ha fatto quello che doveva fare, conosciamo bene le loro caratteristiche. Forse il risultato non è giusto, il 2-1, magari, sarebbe stato più corretto. Non voglio che si pensi che si dica che abbiamo perso perchè ci mancano i giocatori, loro hanno fatto le cose giuste e rendiamo merito alla loro gara. Noi potevamo fare qualcosina in più, ma, considerando il modo in cui ci siamo arrivati, non è stata una prestazione da buttare via”.

Comments

comments