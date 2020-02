Gattuso in conferenza: “La condizione è buona, testa a domani. Allan si è allenato benissimo”

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia dell’anticipo del Rigamonti contro il Brescia.

“La condizione della squadra? È buona, abbiamo lavorato bene. Lozano non è al 100%, ma si è allenato; con Allan è tutto ok, l’avevo detto che non porto rancore e lui si è comportato molto bene in allenamento. Anche Milik sta meglio.

Barcellona? Fino a martedì c’è tempo per pensarci, la priorità è la gara domani, in cui giocherà la squadra migliore. Dobbiamo pensare al Brescia, perché il Napoli con le piccole, finora, ha perso 20 punti. Domani sarà come a Cagliari, troveremo una squadra avvelenata, il Brescia mezz’ora dopo la gara con la Juve già parlava di coltello tra i denti per la partita contro di noi. Ci sarà da battagliare.

Ghoulam? Sta dando continuità al lavoro, spero di vederlo come nelle ultime due settimane, gli manca qualcosa ma è importante si stia allenando con continuità. Risposte date da Allan? A voi piace parlare di lui, ci siamo parlati, vi ho già detto che non porto rancore, bisogna far parlare il campo: ho visto un grande professionista che s’è messo a disposizione.

Condizionati dall’impegno di Champions League? Io non sono condizionato, penso solo a domani, poi leggo che loro sono in difficoltà, allora se loro sono in difficoltà noi..

Le multe? Noi pensiamo alle partite, non ci interessa chi vincerà, chi perderà, i giocatori sono professionisti. E’ successo il 5 novembre, mica possiamo svegliarci adesso e pensarci. Pensiamo al lavoro, poi vedremo. Cosa scelgo tra qualificazione in Europa League e vittoria con il Barcellona? Sicuramente l’Europa League, significherebbe vincere tante partite.

Meglio giocare in casa o in trasferta? Io preferisco sempre giocare in casa, ma bisogna annusare il pericolo e questo al San Paolo non è accaduto, abbiamo sempre giocato a campo aperto e sbagliato tatticamente. Koulibaly? Bisogna ascoltare cosa sente lui, inutile metterlo in campo con il rischio che possa fermarsi di nuovo. Abbiamo preferito tenerlo a riposo per 7-10 giorni, poi valuteremo le sue sensazioni.

Domani sarà una gara simile a quella di Cagliari: non so come giocheranno loro, ma di solito lasciano 2-3 giocatori sempre in avanti. Noi non dovremo essere presuntuosi, ci sarà da palleggiare bene, perché i loro 3 davanti non lavorano molto in fase difensiva. Non sarà facile, sono bravissimi sulle seconde palle, vanno sul fondo, e riempiono l’area: servirà grossa attenzione.

Non so se i ragazzi si nascondono e parlano quando non ci sono io, ma io non ho sentito parlare di Barcellona, da 3 giorni prepariamo la gara con il Brescia: da sabato parleremo di Champions. Dobbiamo pensare al Brescia, a Balotelli, a Lopez, non a Messi, ma io ho visto la squadra motivata.

Elmas? Io mica lo invento esterno, ha le qualità per farlo, ma se parli con lui preferisce giocare lì più che da mezzala anche se in questo ruolo potrà diventare un grandissimo.

Con Politano serve più copertura? No, deve essere lui a migliorare nella copertura palla e aiutare con più attenzione, poi è chiaro che rispetto a Callejon è un giocatore diverso. Bicchiere mezzo pieno? Il bicchiere io ultimamente non lo vedo proprio. Pensiamo alla continuità, ma nel lavoro quotidiano, le partite si vincono duramente la settimana.

Dualismo dei portieri? Non mi interessa, faccio delle scelte senza andare a simpatia o antipatia. Mi potete dire solo che non sono aziendalista, ma metto chi mi dà più affidamento, ognuno poi vede il calcio in una maniera”.

