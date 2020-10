Gattuso in conferenza: “Preso una bella mazzata ma non rimprovero nulla ai ragazzi”

L’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, ha parlato ai giornalisti in conferenza dopo la sfida di Europa League contro l’AZ Alkmaar.

Rifarebbe le stesse scelte? “Sicuramente, le scelte si fanno con un lavoro dietro, ma oggi non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Siamo stati un po’ sterili, abbiamo preso un tiro e l’abbiamo pagato caro, più di quello che dovevamo”.

Questo ko complica il cammino in Europa? Ora c’è la Real Sociedad. “Ad oggi sì, abbiamo preso una bella mazzata, perdere così in casa è una mazzata e ora testa al Benevento, poi dopo penseremo all’Europa”.

Più arrabbiato o deluso? “Tutte e due, non meritavamo assolutamente. La rabbia c’è per come abbiamo lavorato, è mancata quella cattiveria negli ultimi 10 metri, ma non gli rimprovero nulla”.

Perchè un possesso sterile e pochi tiri da fuori?“L’ho detto, è mancato qualcosa negli ultimi 15 metri, abbiamo sbagliato su questo”.

