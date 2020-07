Gattuso in conferenza: “Voglio l’anima! Dopo la Coppa Italia ci siamo persi”

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa, al termine del match di campionato giocato contro l’Inter.

“Tecnicamente la squadra mi è piaciuta molto. Contro questa Inter non è facile, l’abbiamo messa in difficoltà e va bene così. I nerazzurri hanno grande fisicità ed è una squadra molto diversa dal Barcellona, perciò in Spagna sarà una gara molto differente. Voglio vedere l’anima, dopo la Coppa Italia ci siamo un po’ persi.

Non basta, ultimamente gli attaccanti fanno i difensori e al contrario, i centrocampisti vanno dove vogliono, tutti vogliono fare tutto. Un aspetto che non mi piace per nulla, pensiamo troppo ai gol sbagliati e non va bene. Sette mesi fa abbiamo toccato il fondo e ne siamo usciti con il coltello tra i denti. Voglio rivedere il veleno, la voglia di giocare a calcio”.

