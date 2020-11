Gattuso in conferenza: “Voglio sempre gente che sta sul pezzo”

Il mister Gattuso ha tenuto la conferenza stampa post partita dopo la vittoria contro il Bologna. Una conferenza piuttosto breve da parte del tecnico.

A seguire la breve conferenza del mister:

“Sono molto contento per oggi, abbiamo giocato contro una squadra difficile e che sa ciò che deve fare, attaccando la profondità. Potevamo chiuderla prima la partita. Mario Rui e Ghoulam? Tutti possono servire ma in allenamento bisogna pedalare e loro lo sanno. Oggi li ho lasciati entrambi fuori perché non hanno svolto l’allenamento come dicevo io; sono venuti lo stesso qua perché è troppo facile restare a casa a guardare la partita.

Voglio gente che sta sul pezzo, sempre.“

