Gattuso infuriato con la panchina della Lazio: “Terrone di merda? Vieni a dirmelo in faccia”

Gennaro Gattuso protagonista per qualche tafferuglio con la panchina della Lazio, l’audio ambientale svela una gravissima offesa.

“Terrone di merda a me? Vieni a dirmelo in faccia”.

Si è scusato, Rino Gattuso, ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta dal Napoli contro la Lazio. Una Lazio sporca che ha picchiato come una squadra di fabbri, offesa dall’impegno azzurro e delusa da una stagione che li ha visti chiudere con una sconfitta inopinata e, soprattutto, al quarto posto in classifica dopo aver accarezzato il sogno scudetto prima della sosta.

Una Lazio a cui sono saltati i nervi e che ha provato a sfogarli colpendo duro sul campo e che ha portato l’allenatore del Napoli ad alzare sicuramente i toni nel corso della partita. Fino a che non è partita un’offesa, gravissima, all’indirizzo di Gattuso da parte di uno dei collaboratori di Simone Inzaghi: “Terrone di merda”.

Lo svela l’audio ambientale nel finale della partita tra Napoli e Lazio, dove si capiscono benissimo le parole del tecnico azzurro: “Terrone di merda a me? Vieni a dirmelo in faccia”, urlato da un “Ringhio” trattenuto da Inzaghi e dal ds biancoceleste Igli Tare. Si è scusato lui, l’offeso, Gattuso. Mentre il suo collega ha praticamente glissato sull’argomento ai microfoni di Sky Sport. Ma l’audio è chiaro. Così come il marcio che continua ad attanagliare il nostro calcio.

