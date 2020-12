Gattuso: “Insigne? Basta musi lunghi, da lui mi aspetto ancora di più”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell’emittente satellitare Sky Sport

Il tecnico, nel presentare la gara di domani contro l’AZ Alkmaar, ha parlato, nello specifico, anche di Lorenzo Insigne, protagonista nel successo sulla Roma: “Io mi aspetto ancora molto di più da lui. Tecnicamente non posso dirgli nulla ma lui è il capitano di questa squadra, voglio vederlo meno musone: non è più un 22enne, ora ha 29 anni e deve fare quel salto di qualità che gli chiedo. Deve essere meno musone, lui lo sa perché gli rompo le scatole tutti i giorni. Ha ancora cinque, sei anni di carriera e deve crescere ancora sotto questo punto di vista. Per il resto le qualità le ha tutte, ma lo voglio vedere più allegro, non che quando gli si spegne la luce poi sembra che soffre di mutismo selettivo per due, tre giorni. Ma lui tutte queste cose le sa”.

