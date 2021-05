Gattuso: la carica dei “100” sulla strada tracciata da Sarri

Con il 5-1 di ieri sull’Udinese il Napoli ha raggiunto i 100 gol segnati in stagione.

Numeri impressionanti per una stagione che sembrava destinata all’anonimato e che invece in questo finale di stagione vede il Napoli proiettato in Champions League con numeri importanti in fase realizzativa.

Numeri che risultano ancora più impressionanti se si pensa che i 100 gol in stagione non si raggiungevano dal 2016-2017, secondo anno di Sarri, quando il Napoli ne segnò addirittura 115.

Questo Napoli, dal punto di vista realizzativo, ha già fatto meglio di quel Napoli fantastico che sfiorò lo Scudetto con 91 e che di gol ne segnò in totale 97, raggiunti e superati già ieri sera.

Difficili da superare ma possibili da eguagliare i 106 gol segnati nella stagione 2015-2016 che coincide con il primo anno a Napoli di Sarri, unico a raggiungere il traguardo dei 100 gol insieme a Gattuso.

La differenza con quel Napoli lì? In quella squadra c’era un attaccante che da solo ne ha segnati 36 stabilendo il record di gol segnati in Serie A (Higuain).

Non solo. Quella squadra non è stata perseguitata dalla sfortuna dovuta agli infortuni e al Covid che hanno privato Gattuso dei suoi elementi migliori del reparto offensivo.

