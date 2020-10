Gattuso: “L’Europa League è un obbiettivo. Poco turnover, c’ho già sbattuto i denti”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato nella conferenza stampa della vigilia dell’incontro di Europa League contro l’AZ Alkmaar.

“Siamo contenti di giocare in Europa League, è un obbiettivo. Sappiamo la fatica che abbiamo fatto per stare qua e giocare in Europa è importante per la squadra, per la società, per il mio staff. Dobbiamo impegnarci per passare il turno.

Turnover? Ci saranno sicuramente tre o quattro giocatori che non hanno giocato con l’Atalanta. Io c’ho sbattuto i denti, ho provato a cambiare sette-otto giocatori quando ero al Milan ed è difficile, si mette in difficoltà la squadra. Bisogna fare le scelte giuste e non faremo tantissimo turnover nelle gare di Europa League.

Noi non scegliamo nessun obbiettivo. Mettiamo sempre la squadra migliore in campo e abbiamo perso due giocatori per il Covid, sono ancora positivi e dovranno lavorare per ritrovare la condizione quando torneranno. Sarà difficile ma metteremo sempre la squadra migliore in campo.

Abbiamo tanti giocatori, Elmas può fare anche l’attaccante esterno ed il sottopunta. Si gioca ogni tre giorni, c’è il campo e bisogna farlo parlare. Quando i giocatori danno continuità al lavoro degli allenamenti c’è spazio per tutti.

Covid nell’AZ? C’è timore, così come c’era con Genoa. Ma c’è timore anche quando si va fuori non solo quando si gioca in casa. Ma il calcio è una grande azienda e sta perdendo tanti soldi. Noi abbiamo il dovere di farla andare avanti. Chiaramente c’è timore ma noi non prendiamo decisioni, c’è chi ci governa e chi comanda.

Le scelte saranno più difficili quando torneranno Insigne? E’ stato tanto fermo ora deve allenarsi con continuità e mettere benzina nella gambe. spero di avere sempre queste difficoltà di scelta, voglio una rosa ampia con tante scelte poi sta a me fare meno danni possibile.

L’Europa League rappresenta tanto per noi perché giochiamo in Europa. Sembra che domani noi giochiamo con degli scappati di casa ma il girone è molto difficile. L’anno scorso è andato via un solo giocatore ed era a pari punti con l’Ajax a poche giornate dalla fine. Domani mancherà un solo titolare, l’attaccante e sappiamo che dovremo faticare per vincere e per passare il turno. Lo sappiamo molto bene.

Durante la settimana bisogna lavorare con serietà, se vuoi fare un certo calcio serve appartenenza e passione. In questo momento la squadra si allena con grande entusiasmo e riesce a far fatica con grande serenità. Questa è la cosa bella di allenare questo gruppo”.

