Gattuso: “Napoli già avanti grazie al mio 4-2-3-1”

L’ex allenatore del Napoli Rino Gattuso ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere inn versione integrale su Il Mattino oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Spalletti lo conoscete. E’ una garanzia. Continuerà il mio lavoro con il 4-2-3-1. E’ già avanti.

Fiorentina? Meglio lasciar perdere. Storia finita.

Tottenham? Non riesco a dimenticare le accuse di omofobia, mi hanno descritto per quello che non soni. Grande delusione.

Aspetto di ricominciare, anche se non so quando. Intanto studio, mi aggiorno. Vediamo poi quale chance si presenta”.

Comments

comments