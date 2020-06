Gattuso non molla il Napoli: prima l’allenamento, poi i funerali della sorella

Gennaro Gattuso è in lutto, ma non molla: sarà agli allenamenti prima di andare al funerale della sorella. Lo riporta il Corriere dello Sport.

“Tutto gira intorno a Rino. Trascinatore di una squadra che lo ama e che oggi potrebbe addirittura trovarlo al suo posto. In mezzo al campo, in tuta, pronto a dirigere la seduta prima di partire per la Calabria, per Schiavonea, dove alle 16.30 è in programma l’ultimo saluto alla signora Francesca Gattuso. Sua sorella.

La tragedia che ha colpito la sua famiglia, un dramma vissuto in diretta anche dai ragazzi d’azzurro vestiti considerando che martedì la notizia è arrivata nel bel mezzo della seduta, è immensa, infinita. Eppure Rino avrebbe spiegato di voler comunque guidare la sessione di oggi, di questa mattina, prima di salire in macchina e partire”.

