Gattuso: “Non possiamo mollare, abbiamo il dovere di provarci per la Champions”

L’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Rai dopo la vittoria della Coppa Italia.

“A me la vita ha dato, il calcio, mi ha dato di più di quello che ho dato io. Mi ha fatto diventare uomo. E’ per questo che per me è un lavoro serio e che faccio con tanta passione e so che non posso mollare di una virgola. Non ho nessun rancore, nessun rimorso su quello che ho fatto e io voglio questo dai miei giocatori. Credo che esista un dio del calcio che ti premia quando fai le cose per bene.

Champions? Noi abbiamo il dovere di fare queste ultime dodici partite con rispetto. Non possiamo mollare dopo aver vinto la Coppa Italia, abbiamo il dovere di provarci in queste ultime partite che restano da giocare.”

