Gattuso e l’obiettivo in vista del Barça: “Non dobbiamo spegnerci per fare la storia”

Rino Gattuso, in conferenza stampa, ha voluto sottolineare quali devono essere gli obiettivi della squadra per riuscire nell’impresa contro il Barcellona.

A seguire le parole del mister:

“L’obiettivo per le ultime due gare è quello di non essere spenti; lavorare dopo una vittoria come la nostra non è facile, ci sta un po’ di rilassamento, vale per tutti ma qui in modo particolare perché la città offre posti bellissimi. Ora giù con la testa e pensiamo che tra 2 settimane possiamo entrare nella storia del club e per la prima volta arrivare nelle prime 8.

Sarà dura, dicono che il Barcellona è in difficoltà, ma ha grandi giocatori e dobbiamo arrivarci al meglio, facendo sacrifici.“

