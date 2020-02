Franco Gattuso, papà dell’allenatore del Napoli Gennaro, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli delle emozioni di ieri sera.

“Che meraviglia il pubblico di Napoli sono emozionato per quello che ha fatto Rino ieri. Mio figlio sta dimostrando cose grandi, ieri mi ha dato la gioia più grande della mia vita. Il Napoli non è inferiore a nessuno e lo stanno dimostrando. Mertens ha fatto un gol bellissimo. Sarò a Barcellona per vincere”.

