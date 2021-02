Gattuso, parla l’ex agente D’Amico: “Ha detto quello che sentiva, voleva dare un segnale”

L’ex agente di Rino Gattuso, Andrea D’Amico, è intervenuto a 1 Station Radio per parlare delle parole dell’allenatore nel post partita di ieri.

Per D’Amico Gattuso ha voluto anche dare un segnale forte a squadra e dirigenza. Poco sotto trovate le sue parole:

“Ieri sera Gattuso ha detto tutto quello che si sentiva dentro, è uno molto istintivo, ma è anche una persona molto intelligente, se lo ha fatto è perché sentiva di farlo. Probabilmente voleva dare anche un segnale molto forte sia alla squadra che alla dirigenza. Il rinnovo di Rino? Lui non ha mai avuto bisogno di sicurezze, quindi il mancato rinnovo non è una circostanza che può influenzarlo.

Di sicuro a Gattuso interessa lavorare bene, con tranquillità, e cercare di raggiungere i risultati per la società dove lavora. Il Napoli ha 37 punti con una partita da recuperare: se dovesse andare bene starebbe a 6 punti dalla prima in classifica. Ogni partita va giocata come se fosse una finale. Rino faceva così da calciatore e lo sta facendo anche da allenatore.

Il Napoli ha una rosa competitiva e con la partita da recuperare contro la Juventus ha una classifica che può ancora far sognare i tifosi. Giustamente capisco lo sfogo di Rino, in quanto la classifica è buona, sono qualificati in semifinale di Coppa italia ed ai sedicesimi di Europa League.”

Poi parla di questo mercato invernale che si sta chiudendo:

“Mercato povero? Questo è un anno di sofferenza per tutti, per tutte le componenti e tutte le situazioni, sia a livello sportivo che a livello economico. Abbiamo visto anche le notizie che riguardano l’Inter, con il ritardo dei pagamenti ai calciatori. È vero che quando i calciatori scendono in campo pensano a dare il meglio di loro stessi, ma, avendo tutti i propri impegni economici nella vita privata, questa situazione comporta delle preoccupazioni. La situazione non fa bene alle loro prestazioni ed alla loro professionalità.”

Comments

comments