Gattuso perdona Allan: “Ho parlato con lui, ha lavorato benissimo in questi giorni”

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, ha parlato anche della situazione legata ad Allan.

Il brasiliano era stato escluso dai convocati per la trasferta di Cagliari, visto che al tecnico non era piaciuto il suo atteggiamento in allenamento, ma ora sembra essere tutto rientrato. Queste le parole di Gattuso: “Io ed Allan ci siamo parlati, come vi ho detto più volte non amo portare rancore. Bisogna far parlare il campo, ed io in questi giorni ho visto un grande professionista che si è messo a disposizione e si è allenato benissimo”.

