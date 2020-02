Il mister Gattuso, tramite l’ufficio stampa della SSC Napoli, ha voluto precisare circa una frase detta in conferenza stampa poco fa.

La frase in questione è quella riferita a Messi, dove ha detto che “è il più forte di tutti i tempi”. Gattuso ha precisato che con quella frase si è riferito a questo periodo storico, come comunicato all’ufficio stampa del club, per chiarirne il significato.

Questo perché, per il mister, il più forte di tutti i tempi in assoluto è e resta Maradona.

Comments

comments