Gattuso, pronto il nuovo contratto dopo il Barcellona

Rino Gattuso avrà la possibilità di rinnovare il contratto dopo la partita di Champions contro il Barcellona. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

“Aurelio De Laurentiis lo convocherà all’inizio di agosto, magari dopo la gara di Champions League, ritorno degli ottavi, contro il Barcellona, per firmare il nuovo accordo che terrà legato Rino Gattuso al Napoli per i prossimi due anni con un’opzione per il terzo. Il presidente gli ha voluto affidare il progetto tecnico dopo aver avuto la certezza di quanto lo stimassero i giocatori. E la conquista della coppa Italia gli ha spazzato via ogni dubbio, ammesso che ne avesse”.

