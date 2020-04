Gattuso si conferma grande uomo: non vuole che il taglio stipendi tocchi i suoi collaboratori

Rino Gattuso si conferma, ancora una volta, un grande uomo anche nella vicenda del taglio degli stipendi di cui si parla in queste settimane.

Questo perché il tecnico del Napoli non vuole che il taglio colpisca i suoi collaboratori, neanche in minima parte, riporta Il Mattino di oggi. Una scelta che non è del tutto nuova (ricordiamo), perché anche ai tempi del Milan e del suo esonero fece la richiesta di non toccare lo stipendio dei suoi collaboratori e di non pagare lui.

Il quotidiano chiude, riportando che questo è un discorso in divenire e sarà affrontato solo quando ci sarà l’incontro con De Laurentiis. Ma, ancora una volta (aggiungiamo noi), Gattuso ha dimostrato che mette sempre in primo piano i suoi collaboratori e poi lui stesso.

Comments

comments