Gattuso: “Stiamo dando tutto, ma siamo contati. Ora anche Politano, se passiamo chi gioca?”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara persa contro il Granada.

“Dobbiamo essere più precisi perché qualcosa abbiamo creato. Bisogna rivedere l’approccio ai primi venti minuti ma meritavamo qualcosa di più. Ora è inutile stare a parlare di passare o non passare, dobbiamo solo fare di più. Mancano dieci giocatori, non sono pochi, siamo contati. Se passiamo poi con chi giochiamo? Ora abbiamo perso anche Politano. Il rammarico c’è, se andiamo a vedere il 2-0 è un risultato molto bugiardo.

Nel calcio non c’è il destino, non c’è il fato, sono errori i nostri. Loro hanno cercato la fisicità, si buttavano in due nella zona sinistra del campo spingendo Maksimovic a saltare. Siamo stati dei polli, non abbiamo dato delle buone coperture e abbiamo pagato.

Osimhen? E’ stato fermo 90 giorni, non sono pochi. Anche oggi ha giocato con una fasciatura. Deve trovare la brillantezza e la condizione per ritrovare il suo gioco. Conosciamo le sue caratteristiche, oggi gioca con delle pause, non può scattare con continuità. Ma non è solo lui il problema. Io lo spirito l’ho visto, non ho visto una squadra che è venuta qua e non c’ha provato. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo.

Ci deprimiamo. Stiamo sempre lì a pensare all’errore in questo momento, lo dicevo anche ad Elmas che è giovane ed ha ampi margini di miglioramento. Tante volte stiamo a rimarcare l’errore e ce lo portiamo dietro con alcuni giocatori. E’ una cosa che si può migliorare e dobbiamo migliorare.

In questa partita non si può parlare di condizione fisica. Altrimenti non tieni il secondo tempo il Granada nella propria metà campo. Abbiamo macinato gioco, abbiamo creato. Quando vai sotto di due gol la reazione c’è ma in questo momento non è la condizione fisica il problema. Quando prendi due gol vai in difficoltà, stiamo prendendo gol in fotocopia in modi in cui prima non li prendevamo.

Domani faremo la conta. Non è facile, è una situazione molto difficile. In questo momento la priorità è capire chi schierare domenica. Se non si recuperano giocatori è difficile. Ci mancano undici giocatori. Politano ha male al costato, non riesce a respirare bene e fatica a correre. Diventa difficile. Inutile stare qui a piangere, bisogna trovare le soluzioni”.

