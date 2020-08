L’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, ha parlato della condizioni fisiche di Insigne durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Barcellona.

“Insigne oggi s’è allenato al 100% con la squadra, domani voglio sentire dalla sua bocca che è al 100%, ma se non è al 100% non scenderà in campo, se è al 100% ci darà invece una mano”

