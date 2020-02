Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’anticipo del Rigamonti contro il Brescia.

Il tecnico si è soffermato anche sulle condizioni di Kalidou Koulibaly, alla prese con un nuovo infortunio: “Bisogna ascoltare ciò che sente lui, non ha senso metterlo in campo con il rischio che possa farsi di nuovo male. Abbiamo preferito, quindi, tenerlo a riposo per una decina di giorni, dopodiché dovremo valutare le sue condizioni e le sue sensazioni”.

