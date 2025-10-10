Gattuso su Spinazzola:”Importante farsi trovare pronti”.

Alla vigilia della sfida con l’Estonia Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky, presentando la partita di qualificazione, tanti i temi trattati:

“Non bisogna guardare la classifica.

Ci sono ancora 12 punti a disposizione, pensiamo alla partita di domani senza pensare alla Norvegia. Sarà una sfida difficile la nostra, pensiamo a noi e vedremo cosa succederà in Norvegia“.

L’odore del pericolo

“Dobbiamo annusare il pericolo, non sottovalutare la partita, perché sarà dura. Anche a Bergamo ne abbiamo avuto la prova che pur con tante occasioni poi devi segnare. Il gruppo mi piace perché lavora con intensità e serietà, hanno sguardi positivi e stanno bene insieme. Poi c’è la partita. E’ un onore guidare questo gruppo“.

Spinazzola

“Uno può giocare anche 30 minuti, l’importante è farsi trovare pronti, allenarsi con voglia e voler indossare questa maglia. Raspadori, Spinazzola, Cambiaso, Orsolini… Sono tanti buoni giocatori, vediamo chi scenderà in campo domani ma non scordiamoci che ci sono anche 5 cambi che possono fare la differenza“.

Calafiori

“Quando dico che bisogna annusare il pericolo.

Mi piace quando occupiamo il campo con giocatori che non ti aspetti, il calcio moderno è questo. Ma poi serve equilibrio e fare bene determinate cose. Noi vogliamo giocare di reparto e farlo bene. E ovviamente andare al Mondiale, siamo qua per questo e per farlo dobbiamo passare da partite come domani“.

