Gattuso sul contratto: “Contento di lavorare a Napoli ma con le clausole faccio fatica”

Durante l’intervista rilasciata a Sky al termine del derby contro il Benevento, Rino Gattuso ha parlato del rinnovo del suo contratto con il Napoli.

“Rinnovo? Io sono contento di lavorare a Napoli, sono contento di avere a che fare con queste persone che gestiscono la società, sono contento di allenare questi giocatori. C’è un problema: io non credo tanto ai contratti per come sono fatto. Il presidente lo sapete come è fatto, vuole tutelarsi con le clausole. Io faccio fatica.

Clausola? Non la devo togliere io. Io ho solo detto che amo questa squadra, ci sto benissimo perchè lavoro con delle persone eccezionali. Col presidente e col direttore vado molto d’accordo così come con i giocatori. La voglia è di rimanere. Forse sono fatto all’antica, voglio essere libero e voglio lavorare con tranquillità. Se il presidente mi dice di firmare un contratto di sei mesi lo firmo subito. Mi devo sentire libero“.

