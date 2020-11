Gattuso sul sito ufficiale: “Siamo un gruppo forte, dobbiamo restare sul pezzo”

Gennaro Gattuso, al termine della partita vinta sul campo del Bologna, ha rilasciato delle dichiarazioni sul sito della SSC Napoli.

“So di avere un gruppo forte, quello che voglio è la stessa mentalità che ho visto oggi”. Gennaro Gattuso commenta il successo azzurro a Bologna.

“Se la mia squadra sta sul pezzo, queste sono le prestazioni che vengono fuori. Si è parlato tanto in questi giorni ed ho sentito anche critiche fuori luogo. Noi dobbiamo solo avere calma e pazienza per essere al top in tutti i nostri uomini”.

“Oggi siamo stati bravi ma dovevamo comunque finalizzare di più. Ci sta mancando questo nelle ultime gare: la fase conclusiva. Dobbiamo migliorare in zona gol come concretezza”.

“Sono contento della prova, ma sotto il profilo del gioco ero soddisfatto anche del match contro il Sassuolo. Solo che non siamo riusciti a capitalizzare le occasioni da gol e questo poi fa cambiare opinione all’esterno sul nostro percorso”.

“Mi arrabbio quando sento parlare di scudetto. Noi non siamo quelli che devono comandare per forza il campionato, il nostro compito è restare concentrati e vivere gara dopo gara restando sul pezzo. Questo è il nostro obiettivo”

