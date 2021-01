In conferenza stampa il mister Gattuso si è espresso anche sulla designazione di Valeri come arbitro per la sfida di Supercoppa Italiana.

A domanda diretta, il mister ha risposto così:

“Valeri è un ottimo arbitro. Se non sbaglio l’ultima finale a Doha l’ha vinta con lui arbitro. E’ un grande professionista e internazionale da tanto tempo e da parte mia c’è grande rispetto per Valeri. “

