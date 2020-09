Gattuso tentato dal cambio di modulo per il suo Napoli contro il Genoa

A quanto pare, nella sfida in programma oggi contro il Genoa, Gattuso è molto tentato dal cambiare modulo per il suo Napoli.

Non il solito 4-3-3 a cui si è tanto abituati negli ultimi anni, ma gli azzurri potrebbero scendere in campo con il 4-2-3-1. Il mister è molto tentato da questa soluzione, dove Osimhen potrebbe prendere la posizione di prima punta; dietro di lui si potrebbe rivedere il trio composto da Lozano, Mertens e Insigne.

Finché non si avrà la formazione ufficiale sotto mano non ci sarà nulla di certo, ma il 4-2-3-1 è molto quotato per la sfida contro il Genoa.

