Gennaro Gattuso ha detto di essere rimasto un po’ deluso dal comportamento di ADL. Queste le sue parole a Sky.

“Con il presidente c’è stato sempre un bel rapporto, anche se in questi ultimi giorni sono rimasto un po’ deluso. Non mi ha fatto mai mancare nulla gli ho chiesto un giocatore, Bakayoko, e me lo ha preso.

Deluso per contatti con altri allenatori? Secondo me la cosa è stata gestita male. Io quando altre squadre mi hanno chiamato non mi sono mai seduto per trattare”.

Comments

comments