Gattuso il vero Leader del Napoli: seguito dai giocatori, amato dai tifosi

Gennaro Gattuso, un uomo vero, un vero leader sulla panchina del Napoli. L’articolo di Maurizio Nicita su La Gazzetta dello Sport.

“Un uomo solo al comando, il suo nome è Rino Gattuso. Lui non ha bisogno di apparire sui social, di mostrarsi in tv. Di essere simpatico non gli interessa nemmeno. Perché la sua grande forza è nel lavoro. E da quando, domenica scorsa, il suo Napoli ha potuto riprendere gli allenamenti, Rino si è calato con entusiasmo sul campo, atteggiamento che ha contagiato tutto l’ambiente. Ogni mattino è il primo a varcare i cancelli del centro sportivo e l’ultimo a lasciarlo nel pomeriggio. Le attenzioni sono massime per ogni seduta: sul programma da svolgere, sul come far muovere staff tecnico e medico in rispetto alle norme.

Rino segue con attenzione ognuno dei suoi giocatori e appena c’è l’occasione si ferma con loro a parlare, a cercare di stimolarli, sostenerli psicologicamente in un periodo complicato per tutti, al di là de lconto in banca. Lui è fatto così, quando si cala in una realtà lo fa dando tutto se stesso con generosità, non risparmiandosi mai. Un messaggio che ai giocatori è arrivato forte e chiaro e il suo ruolo ha assunto anche una certa importanza nelle scelte future di diversi giocatori.

Perché oltre i soldi contano le motivazioni. E se oggi Piotr Zielinski appare più vicino alla firma del rinnovo, Arek Milik sta pensando di restare e lo stesso Dries Mertens ancora non ha firmato per altri club -pur potendolo fare col contratto in scadenza- il merito è anche di questo allenatore che mette il cuore davanti e ha mostrato di non pensare al portafogli, a Napoli come a Milano, piuttosto che a Pisa o a Creta.

Nessuna invasione di campo con i dirigenti, ma la voglia di costruire insieme qualcosa di importante. Perché l’esperienza dal Milan alla Nazionale, gli ha insegnato che solo creando un gruppo forte e leale si possono ottenere risultati importanti. Per tutto questo la gente di Napoli, non solo i tifosi, hanno imparato ad amare questo personaggio che non ha bisogno di social o visibilità per affermarsi.

Gli basta la sua testimonianza di coerenza, quella che oggi lo porta a dare il massimo per provare a far ripartire il calcio, la sua vita, il lavoro di tanta gente cui sta accanto, e lo ha dimostrato concretamente con i dipendenti del Napoli messi in cassa integrazione“.

