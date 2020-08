Jordan Veretout uno dei primi nomi da spuntare sulla lista mercato del Napoli. Lo scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Cristiano Giuntoli è impegnato sul mercato per ingaggiare Jordan Veretout in modo da garantire all’allenatore un centrocampo di livello e di qualità. Le intenzioni non mancano, dunque, ma resta da convincere la Roma con la quale si sta lavorando ad una doppia operazione: insieme al centrocampista francese dovrebbe arrivare a Napoli anche Under”.

