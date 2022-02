Gavillucci: “Sul mani di Luiz Felipe nessuno di noi può essere certo del fatto che il pallone sia stato toccato o meno”

Claudio Gavillucci, ex arbitro, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Sul mani di Luiz Felipe nessuno di noi può essere certo del fatto che il pallone sia stato toccato o meno. Il tocco è impercettibile. Mi capitò una cosa del genere in un Torino-Fiorentina. Il fatto che non cambi traiettoria non è un elemento che vale. In sala VAR c’è la possibilità di ingrandire le immagini e avrebbero dovuto assegnare il calcio di rigore, come avvenuto in Napoli-Barcellona per il tocco di Juan Jesus”.

Comments

comments